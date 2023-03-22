Ağrı Ulu Camii minikleri Kur'an-ı Kerim'e geçti

Ağrı İl Müftülüğü Ulu Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler, Kur'an-ı Kerim'e geçmenin sevincini yaşadı.

Bu kapsamda Ağrı Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler için "Kur'an-ı Kerim Okumaya Geçiş Merasimi" düzenlendi. Miniklerin sevincini paylaşan İl Müftüsü Celal Büyük, "Yavrularımızın Kur'an-ı Kerim'e geçmesinde emeği geçen kurs hocalarımıza ve teşekkür ediyor, yavrularımızı ve ailelerini de göstermiş oldukları gayretten dolayı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler seslendirdiği program, öğrencilere belge verilmesiyle sona erdi.