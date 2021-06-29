Ağrı Vali Yardımcısı Baycar'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından karşılandı. Makamda İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ile bir süre görüşen Vali Yardımcısı Baycar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Vali Yardımcısı Baycar'a ziyaret anısına hediye verdi. Ziyaretten dolayı Vali Yardımcısı Baycar'a teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra konuğunu yolcu etti.