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Ağrı Valisi Dr. Varol, Start-Up Cafe ve İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr.

Osman Varol, Start-Up Cafe ve İl Halk Kütüphanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Osman Varol, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte ilk olarak Start-Up Cafe'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. “KODLAĞRI” projesi kapsamında öğrencilerin yaptıkları robotik çalışmaları tek tek inceleyen Vali Dr. Varol, öğrencilerden bilgiler aldı. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Dr. Varol, daha sonra İl Halk Kütüphanesini ziyaret ederek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyaretinde bulundu. Öğrencilerle sınava hazırlıkları konusunda sohbet eden Vali Dr. Varol, öğrencilere başarılar diledi.

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