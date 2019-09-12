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Ağrı Valisi Elban'dan Rektör Karabulut'a ziyaret

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Dr. Abdulhalik Karabulut'u Ziyaret Etti


Vali Elban gerçekleştirdiği ziyarette, fiziki, sosyal, kültürel gelişimini her geçen gün artıran üniversitenin gelişiminin kentin gelişimine ve değişimine olumlu katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise Vali Elban'a Üniversitenin mevcut durumu, gelecek planlamaları ve 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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