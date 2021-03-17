İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Dr.

Osman Varol, yapımı tamamlanan Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu.


Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte, Doğubayazıt Ortadirek İlkokulunda görevi sırasında okulda çıkan yangında öğrencisini kurtarmak isterken şehit olan Öğretmen Burçin Uysal'ın isminin verildiği Öğretmenevinde incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hizmete açılması beklenen Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulunarak, bilgi alan Vali Varol, Öğretmenevinin modern şekilde inşa edildiğini belirterek Ağrı'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.