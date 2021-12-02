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Ağrı Valisi Varol, milli güreşçi Birgül Şimşek'i evinde ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr.

Osman Varol, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Gençler Güreş Şampiyonası'nda 33 kiloda altın madalya kazanan Ağrılı milli güreşçi Birgül Şimşek'i evinde ziyaret etti.


Bir dizi program dolayısıyla Doğubayazıt'ta bulunan Vali Dr. Osman Varol, Balkan Gençler Güreş Şampiyonası'nda yaptığı müsabakalarda başarılı performansıyla tüm rakiplerini geride bırakarak 33 kiloda altın madalya kazanan Ağrılı Milli Güreşçi Birgül Şimşek'i evinde ziyaret etti. Yunanistan'da düzenlenen Balkan Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi U-15 minik kadınlar serbest stil kategorisinde temsil ederek altın madalyanın sahibi olan, annesinin ve antrenörünün desteğiyle ilgi duyduğu güreş sporuna başlayan Birgül Şimşek'i ve ailesini tebrik eden Vali Varol, elde ettiği başarısı ile tüm şehri gururlandıran genç sporcu Şimşek'e başarılarının devamını diledi.

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