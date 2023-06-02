Ağrı Valisi Varol, öğrencilerle birlikte tohum ekimi gerçekleştirdi

Osman Varol ve eşi Funda Varol, Tutak Dağlıca Köyü İlkokulunun öğretmen ve öğrencileri tarafından oluşturulan Organik Tarım Uygulama Bahçesi'nde öğrencilerle birlikte tohum ekimi gerçekleştirdi.

Osman Varol ve eşi Funda Varol, Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar ve eşi Sema Aslantatar ile Tutak Dağlıca Köyü İlkokulunu ziyaret ederek "Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında hazırlanan "Topraklar Tohum ile Hikayeler Sizlerle Buluşuyor" etkinliğine katıldı. Ziyarette, "Okuyan Şehir Ağrı" projesi çerçevesinde; Tutak Gazi İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri tarafından yazılan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce basımı yapılan “Küçük Yazarlar” kitabının yazarları olan öğrenciler ile bir araya gelen Vali Varol ve eşi, Dağlıca Köyü İlkokulunun öğretmen ve öğrencileri tarafından oluşturulan Organik Tarım Uygulama Bahçesi'nde öğrencilerle birlikte tohum ekimi gerçekleştirdi. Tohum ekiminin ardından Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışını yapan Vali Varol ve eşi, sergiyi gezerek öğrenciler tarafından yapılan birbirinden güzel resimleri inceleyip öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Sergi ziyareti sonrasında Kazım Karabekir Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisini dinleyen Vali Varol ve eşi, müzik dinletisinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol'un katılım sağladığı, "Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında Tutak Dağlıca Köyü İlkokulunda düzenlenen etkinlikler uçurtma şenliği ile sona erdi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan, ilçe protokolü, okul müdürleri, köy sakinleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.