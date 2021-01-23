Ağrı Valisi Varol: "Son terörist ortadan kalkana kadar mücadelemize devam edeceğiz"

Ağrı Valisi Osman Varol, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Eren-3 Ağrı Dağı" Operasyonu'na ilişkin, "Son terörist ortadan kalkana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren-3 Ağrı Dağı" Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vali Varol, "1 metrelik kar örtüsü, dağlık ve kayalık arazi, -30 derecelik soğuk hava. 1040 kahramanımız, zorlu iklim ve arazi koşullarında arazide. Hedefimiz terör örgütü mensupları ve barınakları. Son terörist ortadan kalkana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.