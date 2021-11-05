Ağrı Valisi Varol, Taşlıçay Anadolu Lisesini ziyaret etti

Osman Varol, Taşlıçay Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Pandemi dolayısıyla verilen aranın ardından yeniden okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan 9. ve 12. sınıf öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Varol, gençlerle hedefleri hakkında sohbet etti. Daha sonra okulda incelemelerde bulunan Vali Varol, kapalı spor salonunu inceleyerek okulun personel durumu, sosyal faaliyetleri ve öğrenci kapasitesi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İncelemelerini tamamlamasının ardından öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Vali Varol, bir süre sohbet ettiği öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.