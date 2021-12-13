Ağrı Valisi Varol, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Osman Varol, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde yaptırılan, bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan ve “Ağrı Dağı” markasıyla hijyen malzemesi üreten TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencilerini ziyaret eden Vali Varol, öğrencilerle sohbet ederek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Kentteki kamu kurumları ve okulların hijyen malzemesi ihtiyacını gidermek için çalışmalara başlayan; dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu, parfüm, yağ sökücü, yüzey temizleyici gibi 20 çeşit ürünün tam otomatik seri üretimini yaparak günlük iki vardiyada 30 ton üretim kapasitesine sahip atölyede incelemelerde bulunan Vali Varol, okulu bitiren öğrencilerin ara eleman değil, aranan eleman olmaları gayreti ile çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Vali Varol; yaparak, yaşayarak öğrenen, döner sermayeden kazandıkları ücretle de harçlıklarını çıkaran öğrencilerin ürünlerinin hem kendi okullarının hem de kentin temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamaya ve sipariş almaya başladığını ifade etti. Ardından, 24 dersliğinin yanında fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarları, tarih, coğrafya, müzik ve yabancı dil derslikleri ile kapalı spor salonunu bünyesinde barındıran okulun kütüphanesinde incelemelerini sürdüren Vali Varol, kendilerini kitaplarla besleyen öğrencilerle bir süre sohbet ederek gelecek hedefleri hakkında bilgi aldığı öğrencilere başarılar diledi. İncelemelerinin ardından öğretmelerle bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Vali Varol, talep ve önerilerini dinlediği öğretmenlere sağlıklı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.