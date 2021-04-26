Ağrı Valisi Varol'dan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'a hayırlı olsun ziyareti

Osman Varol, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Dr. Osman Varol, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Şube Müdürü iken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan İsmail Çalgan ile makamında bir süre görüşerek, yeni görevinde başarılar diledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Dr. Osman Varol'a teşekkür etti.