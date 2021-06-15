Ağrı Valisi Varol'dan Taşlıçay Selahaddin Eyyubi İlk/Ortaokuluna ziyaret

Osman Varol, yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla öğrencilerine kavuşan Taşlıçay Selahaddin Eyyubi İlk/Ortaokulunu ziyaret etti.

Osman Varol, bir dizi inceleme dolayısıyla bulunduğu Taşlıçay'da salgınının seyrinde yaşanan gelişmeler neticesinde yüz yüze eğitimin yeniden başladığı Taşlıçay Selahaddin Eyyubi İlk/Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Varol, vatani görevini yaptığı İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Büyükçekmece/Çatalca İlçe Jandarma Birliği emrinde iken Şehit olan Jandarma Er Salih Duman'ın adının yaşatılması amacıyla okula kazandırılan Şehit Jandarma Er Salih Duman Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Varol, ”Bilgi çağının en vazgeçilmez kaynağı, bizi biz yapan değerlerin öğreticisi ve dünyaya açılan kapımız olan kitapların en büyük hazinemizdir. Bu hazine ile Şahidimizin aziz vatanımız için yaptığı fedakarlığı her daim hatırlanacaktır” dedi.

Vali Varol, kütüphanenin okula ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunarak kurdele kesti. Açılışın ardından kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Varol, kütüphanenin sahip olduğu eserlere ilişkin bilgi aldı. İncelemelerine okulun derslikleri ve sosyal alanlarında devam eden Vali Varol, okulun kapasitesi, personel durumu ve sosyal faaliyetleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İncelemelerini tamamlayarak arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okullarına kavuşmanın heyecanını yaşayan çocukları sınıflarında ziyaret eden Vali Varol, öğrencilerin gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet edip talep ve isteklerini dinleyerek çocuklara başarılar diledi. Son olarak öğretmenlerle bir araya gelen Vali Varol, geleceği değiştirme gücüne sahip öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim süreci geçirmeleri temennisinde bulundu. Vali Varol'a ziyaretlerinde Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve ilçe protokol üyeleri eşlik etti.