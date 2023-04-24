Ağrı Valisi Varol'un yoğun mesaisi

Osman Varol, hafta başı mesaisine yoğun bir tempoyla başladı.

Vali Dr. Osman Varol başkanlığında toplanan vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin katılımıyla, kentte yürütülen faaliyetler ile planlanan projelerin görüşüldüğü "Kurum Müdürleri Toplantısı" gerçekleştirildi. Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı olarak atanan Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon'u makamında kabul eden Vali Varol, Şenkon'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Metin Karadoğan, Vali Varol'u makamında ziyaret etti. Vali Varol, Karadoğan'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Vali Varol başkanlığında, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla kentte yürütülen faaliyetlerin ve yatırımların ele alındığı haftalık çalışma grubu toplantısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ile birlikte Doğubayazıt ilçesini ziyaret eden Vali Varol, il ve ilçe protokolü ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. İlçeyi ziyaretinde esnaflarla sohbet eden Vali Varol, esnafların bir şehrin işleyen çarkları olduklarını ifade ederek, onlara hayırlı işler, bereketli kazançlar temennisinde bulundu. İnegöl Caddesi'nde Doğubayazıtlı vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Varol, vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutlayarak taleplerini dinledi.

Vali Varol, il protokol üyeleri ile birlikte; Doğubayazıt Çimento Fabrikasını ziyaret etti.