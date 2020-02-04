İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı-Van karayolunda çığ ve yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Ağrı-Van karayolu Tutak Deresi mevkisine yer yer çığ düşerken, yoğun fırtına ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.


Ağrı'nın Hamur İlçe Karayolları 123. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler çığ nedeniyle kapanan yolu ulaşıma tekrar açarken, ekipler olası bir çığ düşmesi olayına karşı hazır bir şekilde bekliyor.


Hamur Karayolları 123. Şube Şefi Muhammed Sena Aslan yaptığı açıklamada, “Sabah saat 10.00-11.00 arasında karayoluna çığ düştü. Yoğun bir tipi var. Ekiplerimiz yolu açtı. Yol şu an açık. Her hangi bir sıkıntı yok. Ancak devam eden yağış, tipi ve fırtına sebebiyle yer yer yolda kapanmalar olabilir diye ekiplerimiz hazır bir şekilde beklemekte” dedi.


Öte yandan, Ağrı-Van karayolunda ilerlemekte güçlük çeken tır sürücülerinden Zana Gülsever ise, “Kar ve tipiden dolayı yolda ilerleyemiyoruz. Çok yoğun bir fırtına var. Hava çok soğuk. Görüş mesafesi çok düştü. Şartlar bizi çok zorluyor” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.