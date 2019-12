A?r? Vatan Perver Gen?lik Te?kilat? Do?u T?rkistan'da ki zulm? k?nad?

A?r? Vatanperver Gen?lik Te?kilat? Do?u T?rkistan'da ki zulm? k?nayarak burada ya?ayan M?sl?manlara destek ?a?r?s?nda bulundular.

Konu ile ilgili yaz?l? a??klama yapan A?r? Vatanperver Gen?lik Te?kilat? Y?netim Kurulu Ba?kan? Ahmet Demirkol, T?rk-?slam d?nyas? son y?llarda gittik?e ?iddetlenen ?in zulm? ile kan a?lamakta oldu?una dikkat ?ekti. Burada sistematik olarak devam eden bir soyk?r?m ve asimilasyon oldu?una de?inen Demirkol ?Do?u T?rkistan ?u anda ?zerk bir b?lge olmas?na ra?men Sincan ?zerk b?lgesindeki zengin do?algaz ve petrol yataklar? sebebiyle ?in taraf?ndan s?m?r?lmek istenmekte ve bu sebeple b?lgenin n?fus yap?s?n? de?i?tirmek maksad? ile asimilasyon ve soyk?r?m zulm? uygulanmaktad?r. Burada bulunan karde?lerimiz b?y?k bir zul?m ile kar??, kar??yad?rlar. T?m M?sl?manlar?n umudu her zaman oldu?u gibi T?rkiye'dir. Bizler Do?u T?rkistan'da bulunan karde?lerimizin ac?s?n? payla??yor ve herkesi duyarl? olmaya davet ediyoruz? dedi.

Herkesin ?in mallar?n? boykot ederek konuya tepki g?stermesi gerekti?ine de?inen A?r? Vatanperver Gen?lik Te?kilat? Y?netim Kurulu Ba?kan? Ahmet Demirkol ?Oradaki karde?lerimiz ac?lar i?inde belki de bizden gelecek deste?i bekliyorlar. 1949 y?l?nda sadece %4 ? ?inli olan Sincan ?zerk b?lgesinde insanl?k onuruna ve ahlaka ayk?r? uygulamalar neticesinde bask? ve zul?mler art?r?larak ?u anda ?in n?fusu %40 oran?na ??kar?lm??t?r. Bu esnada k?lt?rel asimilasyon ?er?evesinde; camiler y?k?lm??, ibadetler yasaklanm??, T?rk?e isimleri kullanmak su? say?lm?? ve idamlar yayg?nla?t?r?lm??t?r. T?rkiye Cumhuriyeti devletini t?m siyasi partileriyle, t?m kurum ve kurulu?lar?yla, t?m sivil tolum kuru?lar?n? ?zelde Do?u T?rkistan genelde T?m T?rk D?nyas?na sahip ??kmaya yapt??? insanl?k d??? muameleler ve soyk?r?m nedeniyle emperyalist k?z?l ?in i k?namaya ve t?m halk?m?z? ?in mallar?n? boykot etmeye davet ediyoruz? ?eklinde konu?tu.