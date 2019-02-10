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Ağrı ve Ardahan'da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 4 yaralı

Ağrı ve Ardahan’da gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda sürücülerin de dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ağrı ve Ardahan'da gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda sürücülerin de dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Ağrı ve Ardahan'da muhtelif caddelerde bulunan şehir polis kameraları, gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda meydana gelen trafik kazalarını kaydetti. 4 kişinin yaralandığı üç trafik kazasında, araçların hız mesafesini koruyamayıp gizli buzlanmanın oluştuğu yerde savrularak kaza yaptıkları ve kural ihlali yaptıkları görüldü.


Ağrı'da meydana gelen ilk kazada seyir mesafesini korumayan minibüsün önündeki araca arkadan çarptığı, çarpmanın etkisiyle de diğer aracın ticari taksiyle çarpıştığı kameralara yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Ağrı'da meydana gelen ikinci kazada ise, seyir halindeki bir minibüsün kontrolsüz şekilde aniden sağa dönmesi üzerine arkadan gelen iki traktör ile bir kamyonet ve bir kamyon birbirine girdi. 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Ardahan'daki kazada ise ışık ihlali yapan iki araç kavşakta birbirine girdi. Kamyonetin takla atarak ters döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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