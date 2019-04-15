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Ağrı Veteranlar takımı, Türkiye finallerine hazırlanıyor

Ağrı’nın eski futbolcularından oluşan Ağrı Veteranlar takımı, 17 Nisan’da Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Veteranlar Turnuvasının hazırlıklılarına devam ediyor.

Ağrı'nın eski futbolcularından oluşan Ağrı Veteranlar takımı, 17 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Veteranlar Turnuvasının hazırlıklılarına devam ediyor.


Ağrı Veteranları, bugün Vali Lütfi Yiğenoğlu stadyumunda oynanan hazırlık maçında, Üniversite karmasını 5-4 mağlup etti. 17 Nisan'da Antalya Sueno Otel'de düzenlenecek olan turnuva maçları hakkında açıklama yapan Ağrı Veteranlar Koodinatörü Erkan Kösedağ,”Futbolu bırakmış yada bırakma aşamasına gelen eski futbolcularımızdan oluşturduğumuz kadro ile Antalya'da düzenlenecek olan Veteranlar Turnuvasına katılım göstereceğiz. Türkiye'nin 81 ilinden 16 takımın mücadele edeceği bu organizasyonda Ağrı ilk defa katılım gösterecek. Antrenörümüz Cevdet Erdoğmuş'un hazırladığı program çerçevesinde veteran takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Önemli bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Amacımız en iyi dereceyi yapmak. Ekibin forma sponsoru olan Kılıçlar LTD Şti Erdal Kılıç ve İdeal Market Önder Aslan'a teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra bu organizasyonun hazırlık sürecinde emek veren ve takımı oluşturan Ali Kaya, Celal Bulut ve Mete Telhan'a teşekkür ediyorum”dedi.

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