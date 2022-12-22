Ağrı Yaprak Döneri ve Haşıl Yemeği coğrafi işaret olarak tescillendi

Ağrı'nın ticari hayatının canlılığı için coğrafi işaret tescilini önemsediklerini belirten Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci şunları kaydetti: "Ağrı gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsiyoruz. Özel İdare olarak Ağrı'nın coğrafi tescil ürünlerini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumunda onaylama aşamasında olan ürünlerimiz de var. Bu yıl yaprak dönerimiz ile haşıl yemeğinin coğrafi işaret tescilini aldık. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı ticari ürünlerine coğrafi işaret tescili alma girişimlerimiz devam edecek."