İhlas Haber Ajansı

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Ağrı yeniden beyaza büründü

Ağrı’da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaza büründü.

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaza büründü.


Kış mevsiminin etkisini en çok hissettirdiği Ağrı'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentin bazı bölgelerinde karlar birikirken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Çocuklar ise karın tadını çıkararak kar topu oynadı.


Kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 33 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri 82 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekip ile ulaşımın sağlanabilmesi için seferber oldu.

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