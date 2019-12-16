Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için program düzenlendi

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Yeşilay Ağrı Şubesinin yeni yönetim ofisinin açılışı için program düzenlendi

Düzenlenen açılış programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan'ın yanı sıra protokol üyeleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Programında Yeşilay Ağrı Şubesi tarafından düzenlenen resim sergisinin gezilmesi ve Yeşilay tanıtım videosunun izlenmesinin ardından yapılan dua eşliğinde açılış kurdelesi kesildi.