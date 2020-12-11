Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Çirik'ten Vali Yardımcısı Ersöz'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik, Vali Yardımcılığına atanan Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şükrü Barlak, Abdurrahman Duman, Muhammed Oruç ve Ertuğrul Babatonguz ile birlikte sık sık çarşı, pazar, esnaf ve köy ziyaretleri gerçekleştiren, güler yüzlü ve cana yakın davranışlarıyla kısa sürede vatandaşın sempatisini kazanan, vatandaş ziyaretlerinde onların sorunlarını dinleyen, halkın kalbine taht kuran ve çocukların kaymakam amca olarak gördüğü Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz'ün Ağrı Vali Yardımcılığına atanmasından dolayı makamında 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Yeni görevinde başarılar dileyen Yurt Ay Der Başkanı Çirik, Vali Yardımcısı Ersöz'ün görev yaptığı yerlerde büyük hizmetler ettiğini, kentteki yeni görevinde güzel çalışmalara imza atacağına yürekten inandıklarını belirtti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Ersöz, ziyaretten dolayı Başkan Çirik'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Başkan Çirik ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Ersöz, daha sonra misafirlerini yolcu etti.