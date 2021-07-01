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Ağrı Yurt Ay Der'den Vali Yardımcısı Cankaloğlu'na Ziyaret

Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Çirik ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu’nu ziyaret etti.

Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Çirik ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu'nu ziyaret etti.


Ağrı'da faaliyet gösterenYetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Çirikve yönetim kurulu üyeleri, Vali YardımcısıRamazan Cankaloğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Yardımcısı Cankaloğlu'na dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Çirik, konukseverliğinden dolayı Vali Yardımcısı Cankaloğlu'na teşekkür etti.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Yardımcısı Cankaloğlu, ziyaretten dolayı Çirik'e ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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