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Ağrı'da 10 günde 1097 göçmen yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığını önlemek, bu suç faaliyeti organizasyonunu tüm yönleri ile deşifre ederek men etmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; son 19 gün içerisinde 1097 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı faaliyetlerini organize eden, göçmen şahısları Afganistan Peştuca dilinde “kavga” veya “havga” olarak tabir edilen evlerde zorla insanlık dışı muamelelerle barındıran, göçmen şahısları minibüs, kamyon ve kamyonet vb. araçlarla onur kırıcı ve hayati risk taşıyacak şekilde batı illeri başta olmak üzere sevk eden ve bu göçmen sevkiyatında araçlara öncülük veya artçılık yaparak suç faaliyetlerine iştirak eden tüm bu organizasyonun içerisinde bulunan İran ülkesindeki kaçakçı şahıslarla da iltisaklı şüpheli şahıslara yönelik son 19 gün içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda; Yakalanan ve haklarında yasal işlem yapılan yabancı ve Türk uyruklu 33 şüpheli şahıs tutuklandı. Kaçakçılık faaliyetinde kullanılan 11 araç hakkında ilgili adli mercilerce Alıkoyma ve El Koyma kararı verilirken, bu çalışmalar kapsamında toplamda yurda yasal olmayan yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 1097 göçmen şahıs yakalandı.

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