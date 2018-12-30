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Ağrı'da 102 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

Ağrı’da alınan istihbarat sonucu polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 102 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da alınan istihbarat sonucu polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 102 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ticari araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde taşınacağının bilgisini alması üzerine uyuşturucu taşıyan araç, Hasankeyf Mahallesi'nde kovalamaca sonucu durduruldu. Durdurulan araçta yapılan arama sonucu 139 paket halinde zulalanmış toplamda 102 kilo 850 gram eroin maddesi ele geçirildi. Aracın sürücüsünün yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

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