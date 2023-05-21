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Ağrı'da 12 bin 682 göçmenin ülkeye girişi engellendi

Ağrı’da 2023 yılı içerisinde 12 bin 682 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Ağrı'da 2023 yılı içerisinde 12 bin 682 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.


Ağrı'da valilik, İl Göç İdaresi ve güvenlik birimlerince göçmen kaçakçılarına geçit verilmiyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde 2023 yılı içerisinde 12 bin 682 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellenirken, yakalanan bin 769 düzensiz göçmen sınır edildi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “12-18 Mayıs'ta 41 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. 24 düzensiz göçmen ise yakalandı. 2023 yılında 12 bin 682 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi, bin 769 düzensiz göçmen sınır dışı edildi” denildi.

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