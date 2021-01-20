Ağrı'da 130 kilo ambalajlı, 450 kilo da açık tütün ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 80 koli gümrük kaçağı boş makaron, 9 koli üzerinde TAPDK bandrolü bulunan boş makaron, 130 paket bandrolsüz tütün ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden konuyla ilişkin yapılan açıklamada, “80 koli içerisinde bin 350 paket (toplamda 270 bin adet/dal) gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen boş makaron, 9 koli içerisinde 450 paket (toplamda 90 bin adet/dal) üzerinde TAPDK bandrolü bulunan boş makaron, 1 kiloluk 130 paket halinde çeşitli markalarda toplamda 130 kilogram ambalaj paketli bandrolsüz tütün, her biri 5 kilogram olan 90 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 450 kilogram açık tütün, yaklaşık 50 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 30 kilogram sigara sarımında kullanılan filtre, içerisinde 100 adet bulunan 2 koli halinde sigara sarma makinesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na ve 4733 Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçu kapsamında işlem başlatılmıştır” denildi.