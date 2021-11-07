Ağrı'da 130 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Ağrı'da 130 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye edildi.

Ağrı merkez ve ilçelerine bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaşmaya devam edeceklerini belirten Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilcisi Yüksel Aslan, yaptığı açıklamada, “Bağışçıların desteğiyle alınan okul çantası ve kırtasiye malzemeleri, Ağrı merkez ve ilçeleri ile köy okullarında önceden belirlenen 130 öğrencimize ekiplerimiz tarafından hediye edildi. Ekonomik durumu düşük olan ilimizde çocuklarımızın yüzünü güldürerek ihtiyacını gideren tüm bağışçılara teşekkür ederiz.” dedi.