Ağrı'da 138 şehidin anısına fidan dikildi

Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan şehit aileleri ve gazilerle birlikte fidan dikti.

Vali Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı nüfusuna kayıtlı 138 şehidin adının yaşatılması amacıyla düzenlenen, Ağrı Şehitliği Ağaçlandırma Programına katılarak şehit aileleri ve gazilerle beraber fidanları toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, gazilerimiz ve şehit ailelerimizin katıldığı programda fidanları toprakla buluşturan Vali Varol, vatanı canından aziz bilen tüm şehit ve gazileri saygı, minnetle andıklarını ifade etti.

Şehitlerin anıldığı programda Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından program sona erdi.