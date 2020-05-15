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Ağrı'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası başladı

Ağrı’da 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan Gençlik Haftası açılışı, korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

Ağrı'da 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan Gençlik Haftası açılışı, korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.


Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Pandemi süreci nedeniyle tören önceki yıllara göre buruk başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Çelenk sunma törenine; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, milli sporcular ve kurum personeli katıldı.


Uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, “Covid-19 salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu uzaktan eğitim online olarak antrenörlerimiz, gençlik görevlilerimiz aracılığıyla eğitimlerimizi ve faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Hafta boyunca deneyimli antrenörlerimiz mahallelerde evlerinden çıkamayan halkımız için sportif faaliyetlerde bulunacak. Ayrıca hafta boyunca aileler arası online sportif yarışmalar düzenlenecektir” şeklinde konuştu.

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