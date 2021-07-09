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Ağrı'da “15 sanatçı 15 Eser” çalışması için start verildi

Ağrı Gençlik Merkezi 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününe özel yapılacak olan “15 sanatçı 15 Eser” çalışması için start verdiAğrı Gençlik Merkezi bünyesinde toplanan akademisyen, öğrenci ve alanında uzman 15 sanatçıdan olmak üzere 15 kişilik resim çalıştayı gerçekleştirildi.

Ağrı Gençlik Merkezi 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününe özel yapılacak olan “15 sanatçı 15 Eser” çalışması için start verdi


Ağrı Gençlik Merkezi bünyesinde toplanan akademisyen, öğrenci ve alanında uzman 15 sanatçıdan olmak üzere 15 kişilik resim çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın ardından 15 Temmuz anısına 15 sanatçı ile 15 Eser üretilerek Ağrı'da görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarına günün anısına hediye olarak takdim edilecek.

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