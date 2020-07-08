Ağrı'da 15 Temmuz Şehitleri anısına sportif etkinlikler düzenlenecek

Ağrı'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, şehitler anısına çeşitli spor etkinlikleri düzenlenecek.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 4. yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Ağrı'da da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sportif etkinlikler düzenlenecek.

Ağrı Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek ve 13-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek programda Masa Tenisi, Badminton ve Atletizm (Atletizm iki farklı kategoride yapılacak. 15 Kız 15- 15 Erkek 1000 m koşu, gece saat 22.00'da ise 2.500 m bayrak koşusu) olmak üzere 3 farklı branşta sportif etkinlikler yapılacak.

2017, 2018 ve 2019 yıllarında 12 farklı branşta yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü sportif etkinlikleri, bu yıl dünyayı ve ülkemizi etkisine alan Covid-19 Pandemisi nedeni ile alınan tedbirler kapsamında, 3 farklı branşta turnuvalar düzenlenecek.