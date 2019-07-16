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Ağrı'da 15 Temmuz Şehitleri anısına zirve tırmanışı yapıldı

Ağrı Dağcılık İl Temsilciliği, Ağrı İbrahim Çeçen Dağcılık kulübü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Köse Dağına zirve tırmanışı yaptı.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Şafi Erim ve AÇS İl Müdürlüğü personelleri, Ağrı Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan ve beraberindeki Ağrı Dağcılık İl Temsilciliğinden oluşan 44 kişilik ekip, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla deniz seviyesinden 3 bin 433 metre yüksekliğinde bulunan ve Türkiye'nin 13'üncü büyük dağı olan Köse Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.


Darbelere karşı düzenlenen tırmanışta konuşan İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, “Fetullahcı terör örgütü mensupları tarafından yapılan 15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek ve şehitlerimizi anmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. 15 Temmuz şehitlerimiz anısına Pazar günü düzenlediğimiz Köse Dağı zirve tırmanışında, ekip arkadaşlarımızla zirveye 3 saatte çıkılıp, 2 saatte inilmiştir. Toplam 5 saat süren etkinlikte Pazar günümüzün tamamı 15 Temmuz şehitlerimize ayrılmıştır” ifadelerini kullandı.


Zirve tırmanışı, 15 Temmuz şehitlerine dua ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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