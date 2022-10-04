Ağrı'da 179 damızlık koç sahibine teslim edildi

Ağrı'da yüzde 50 hibeli 179 damızlık koç sahibine teslim edildi.

Ağrı'da, Damızlık Koç Tipi Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi çerçevesinde küçükbaş hayvanda kaliteli verimi arttırmak amacıyla, yüzde 50 hibeyle verilen Damızlık Koç Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Toplamda 53 yetiştiriciye 179 koçun dağıtıldığı programda yetiştiriceler koçlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Törende konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, yüzde 50 hibe ile dağıtılan hayvanların seçiminde bölge ve iklim koşullarının göz önünde bulundurulduğunu dolayısıyla bunun ırkın sayısının artması ve üretkenliğin artması açısından önemli olduğunu belirtti.