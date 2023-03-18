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Ağrı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Ağrı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.


18 Mart Çanakkale Zaferive Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından Hava Şehitliği ziyaret edilerek şehitliğe karanfiller bırakılıp dualar edildi.


Daha sonra Kültür ve Kongre Merkezinde devam eden program günün anlam ve önemine binaen öğrenciler tarafından okunan şiirler ve sinevizyon gösterimi ile devam etti. Türkülerin seslendirilmesi ve tiyatro oyunları ile devam eden program düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdiminin ardından sona erdi.

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