Ağrı'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ağrı'da düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşku ile kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Abide meydanındaki Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, gençlerle beraber Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz, şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Milletimiz yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan başta; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yediden yetmişe; kuzeylisi, güneylisi, doğulusu, batılısı, her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Milletimiz başarı elde etmiştir. Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'imizle dünya milletleri arasında şerefli yerini almıştır. Siz değerli Gençlerimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine Cumhuriyet'e sahip çıkacak, O'nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış siz kıymetli Gençlerimiz ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaksınız. Milli mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz büyük önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sevgi, saygıyla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Çelenk sunma töreninden sonra Ağrı Valisi Süleyman Elban, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ile birlikte sporcuları makamında kabul etti. Kendisine sunulan Türk Bayrağını öperek teslim alan Vali Elban, Ulusal ve Uluslararası şampiyonlarında çeşitli dallarda dereceye girmiş sporcuların bayramını kutladı. Vali Elban, sporda göstermiş oldukları üstün performanslarından dolayı sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

Gerçekleşen ziyarette; Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, Ağrı Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ta hazır bulundu.

Kentte Valilik ziyaretinden sonra, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı, Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul ve beraberindekilerin Cumhuriyet Caddesinde kurulan stantları gezmesi ile devam etti. Stantların gezilmesi ile program sona erdi.