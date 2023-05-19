Ağrı'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ağrı'da törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Abide meydanındaki Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı.

Düzenlenen çelenk sunma töreninde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, gençlerle beraber Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Müdürü Din şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü istiklal mücadelemizin ilk adımını atmak üzere, Samsuna ayak bastığı 19 Mayıs, milletimizin tarihinde yeni bir başlangıcın ifadesidir. Genç Cumhuriyetimizin müjdecisi olan bu günün, gençlere bayram olarak armağan edilmesi de son derece anlamlıdır.

Büyük Atatürk'ün önderliğinde, işgal kuvvetlerine karşı dil, din, mezhep, kadın-erkek, genç-yaşlı, demeden tek bir yürek olarak ayağa kalkan milletimizin, yazdığı eşsiz istiklal destanının üzerinden 103 yıl geçmiş olmasına rağmen aynı ruh ve heyecanla doluyuz.

Bu bilinçle 19 Mayıs 1919'da ilk bağımsızlık ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirdiği kongrelerle, Kurtuluş Savaşını ona inan milleti ile birlikte sürdürmüş. Kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebiyle de bugünü siz gençlere armağan etmiştir.

Gelecekte ülke yönetimine söz sahibi olacak sizler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içinde, tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket ederek geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik, ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor saygılar sunuyorum.''

Gerçekleşen törene, Ağrı Belediye Başkanı yardımcısı Hakkı Kaman ,Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, kurum ve kuruluş müdürleri, Şube Müdürleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

19 Mayıs etkinlikleri kortej yürüyüşü ile devam etti

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, gençlerin 150 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'yla Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürümesiyle başladı. Yürüyüşün ardından caddede gençler tarafından kurulan standlar protokol üyeleri tarafından tek tek ziyaret edildi.

Kortej Yürüyüşüne; Vali Vekili Bülent Şimşek, Vali yardımcısı Yusuf Beran Vuran, Ak Ağrı Ak Parti Milletvekili Ruken Şahin Kilerci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı Belediye Başkan yardımcısı Hakkı Kaman, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet müdürleri, şube müdürleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sportif Stantlara Yoğun İlgi

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bayram havasında geçti. Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, etkinlikler çerçevesinde merkez Cumhuriyet Caddesine farklı branşta sportif amaçlı stantlar kurdu.

Her sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Caddesine kurulan sportif amaçlı standlar vatandaşlar tarafından be sene de yoğun ilgi gördü.

Taekwondo, Kort Tenisi, Gençlik Merkezi, Masa Tenisi, Satranç, Badminton, Boks, Kick Boks, Bilek Güreşi, Halter, Jimnastik stantlara halk yoğun ilgi gösterdi.

Kurulan stantları İl Müdürü Fedai Din ve protokol ile birlikte gezen Vali vekili Bülent Şimşek ve Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci burada sporcuların yaptıkları gösterileri izledikten sonra, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutladı.