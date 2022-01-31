İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.


Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup bir araya geldikten sonra aralarında tartışma çıkmıştı. Silahlı kavgaya dönüşen ve R.B. ile İ.Ö.'nün hayatını kaybettiği olaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahla yaralanan bir kişinin yerde yattığı görüldü.

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