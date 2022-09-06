Ağrı'da 2 milyon 315 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Ağrı'da piyasa değeri 2 milyon 315 bin lira değerinde kaçak ürünler ele geçirildi.

Ağrı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, kentte faaliyet gösteren özel bir kargo firmasına ait 34 UL 6641 plakalı araç ile kaçak ürünlerin gönderileceğine yönelik ihbar aldı.

Bunun üzerine başlatılan çalışmalar doğrultusunda uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda piyasa değeri toplamda 2 milyon 315 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kaçak ürünler arasında 2 ton pirinç, 1000 adet güneş gözlüğü, 440 adet termoslu kupa bardak, 540 adet adaptör, 2 bin 122 adet cep telefonu kılıfı, 622 adet oyuncak, 263 adet çeşitli markalarda numaralı gözlük, 7 bin 70 adet elektronik sigara podu, 3 bin 800 adet metal bileklik, bin 800 adet metal kolye, 590 adet çeşitli markalarda bıçak, 85 adet çekiç, 7 bin 200 paket tütün sarma kağıdı ve 149 adet çok amaçlı pense bulundu.