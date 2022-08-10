Ağrı'da 2 milyon 500 bin lira hibe ile 22 FeTeMM atölyesi kurulacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, SERKA sunulan ve kabul edilen ‘Projem Ağrı' projesi çerçevesinde 2 milyon 500 bin lira hibe ile il genelinde 22 FeTeMM atölyesi kurulacak.

Konu hakkında bilgiler veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Serhat Kalkınma Ajansının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 2022 teklif çağrısına İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ‘Projem Ağrı' isimli proje ile yaptığımız başvuru 2 milyon 500 bin lira hibe ile destek almaya hak kazanmıştır. Proje ile il merkezi ve 7 ilçede ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerimize hizmet verecek tam donanımlı fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) alanlarında oluşan 22 atölye kurulacaktır. Proje ile Ağrı ilinde yaşayan ve geleceğin kadınları, gençleri olacak öğrencilerimizi günümüzün gelişen ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamak adına müdürlüğümüze bağlı öğretim kademelerinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik, gibi modern eğitim tekniklerini alabilecekleri, bilim, teknoloji ve tasarım faaliyetlerini yürütebilecekleri, sosyal becerilerini geliştirecek ve katkı sağlayacak eğitim ortamları oluşturulacak projemiz yetenekli ve fark oluşturan bireyler yetiştirmek için tüm eğitim kademelerinde çocuklarımıza söz konusu becerileri kazanacaklardır. Özverili çalışmalarından dolayı şube müdürü Selahattin Bilgiç, Ar-Ge birim personeli, proje Koordinatörü Zülfinaz Şahin'e teşekkür ederim" dedi.