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Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı’da güvenlik güçlerince Tendürek Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da güvenlik güçlerince Tendürek Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.


Ağrı Valiliğince gerçekleştirilen operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“İl Jandarma Komutanlığımızca Tendürek Dağı bölgesinde 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 2 BTÖ mensubu, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir.”

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