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Ağrı'da 20 paket metamfetamin maddesi ele geçirildi

Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik uygulama noktasında durdurulan bir tırda 20 paket metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik uygulama noktasında durdurulan bir tırda 20 paket metamfetamin maddesi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik uygulama noktasında durdurulan İran uyruklu olduğu belirlenen bir tırda yapılan aramada 20 paket halinde 19 kilo 532 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İran uyruklu tır sürücüsü gözaltına alındı.


Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“İl Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu veya uyarıcı madde naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 23.08.2020 tarihinde Narkotik uygulama noktasında durdurulan İran Plakalı tırda yapılan aramada 20 paket halinde 19 kilo 532 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş.


Olaya ilişkin İran Uyruklu tır sürücüsü gözaltına alınmıştır.”

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