Ağrı'da “2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı”

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Koordinatörlüğü'nde “2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı” ilçelerde yapıldı. İlçe milli eğitim müdürleri, kurum müdürleri, şube müdürleri, okul yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmen, veli ve öğrencilerinin katıldığı çalıştayda, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, özel eğitim, özel yetenek, 2023 Eğitim Vizyonu felsefesi, içerik ve uygulama, okul gelişim modeli, temel politika, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim, hayat boyu öğrenme, ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, erken çocukluk, temel eğitim, orta öğretim, özel öğretim, fen ve sosyal bilimler liseleri, imam hatip okulları ve liseleri, mesleki ve teknik eğitim, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm gibi konular ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında, 10 Ocak Perşembe günü saat 9.00'da Doğa Koleji toplantı salonunda “İl 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı” yapılacağı, öte yandan il genelindeki okulların ise ‘2023 Eğitim Vizyonu' kapsamında velilere yönelik toplantı düzenleyeceği öğrenildi.