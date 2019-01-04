Ağrı'da “2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı bilgilendirme toplantısı”

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında Bilim ve Sanat Merkezi toplantı salonunda “2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Bilgilendirme” toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Şube müdürleri Murat Karakurt ve Selahattin Bilgiç, Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) İl Koordinatörü Ecem Şener Tad ve ilçe şube müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayımız il merkezi ve tüm ilçelerimizde okul müdürü ve öğretmenlerin katılımıyla 07 Ocak Pazartesi günü itibariyle başlayacaktır. Çalıştayımız, İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından görevlendirilecek Akademisyenler , ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. İl genelinde çalıştayımıza 350 okul müdürü ve öğretmen katılacaktır. İl merkezi ve 7 ilçede yapılacak olan çalıştay 8 komisyon tarafından 2023 Eğitim Vizyonunun değerlendirmesi ile ilgili yapacakları çalışmalar sonucunda il geneli çalıştay raporu hazırlanacaktır"dedi.

Tekin'in konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) İl Koordinatörü Ecem Şener Tad tarafından yapılacak olan 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı hakkında bilgilendirme yapıldı.