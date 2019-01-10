Ağrı'da “2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı” Yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında, Doğa Koleji Konferans salonunda "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" toplantısı düzenlendi.

Çalıştayda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ”Eğitim sistemimizin uyguladığımız çağdaş yönlerinin yanında unutmadığımız uzun bir tarihi geçmişi vardır. Önemli bir tarihi birikimden günümüze ışık tutan 2023 Eğitim Vizyonu, eğitimin her kademesinin yol haritasının belli olduğu değerli bir belgedir. Ağrı 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayında hedeflenen 21 başlık ile birlikte özellikle vizyonun felsefesinin değerlendirilmesini oldukça önemsiyoruz. Çünkü eğitim benimsenen felsefi yaklaşımlara göre şekillenir ve planlı hale gelir. İnsanı, odak noktası alan 2023 Eğitim Vizyonu, dayandığı felsefeyle tesadüflere yer bırakmadan eğitim sistemimize ışık tutacaktır. Vizyonun dayandığı felsefe ile yalnızca 21. Yüzyılın kurucu okuryazarlıklarına, yeterliliklerine, karakter özelliklerine bağlı kalmayıp aynı zamanda milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerle harmanladığıni görüyoruz. Sahip olduğumuz değerlerle, toplumsal hayata yön veren mutlu çocuklar yetiştirebileceğimize inanıyorum. Şefkatinizin, vefanızın ve sabrınızın hissesi çok büyük, 2023 Eğitim Vizyonunun hayata geçmesinde, bu değerli dönüşümde hepimiz aynı takımdayız ve hazırız”dedi.

Tekin'in konuşmasının ardından katılımcılardan oluşturulan 8 çalışma grubu, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, özel eğitim, özel yetenek, 2023 Eğitim Vizyonu felsefesi, içerik ve uygulama, okul gelişim modeli, temel politika, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim, hayat boyu öğrenme, ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, erken çocukluk, temel eğitim, orta öğretim, özel öğretim, fen ve sosyal bilim liseleri, imam hatip okulları ve liseleri, mesleki ve teknik eğitim, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm konularında sorun ve çözüm önerilerini ele aldı. Çalıştayın tamamlanmasının ardından katılımcılara katılım belgesi verildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İsmail Yüce, İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Çalışoğlu, kurum temsilcileri, özel okulların temsilcileri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.