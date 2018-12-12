Ağrı'da “2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi” konferansı

Ağrı'da “2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi” ve “Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması” konulu konferansları devam ediyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik il genelinde başlatılan ve Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır tarafından “2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi” ve “Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması” konulu konferans ilçelerde devam ediyor. Patnos ilçesindeki konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fikret Ayaz, okul yöneticileri ve sözleşmeli aday öğretmenler katıldı. Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, bilgi, beceri ve tecrübelerin öğretmenler arasında paylaşılması gerektiğini açıklandı. Konferans sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır'a Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy tarafından çiçek takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü kendisine takdim edilen çiçeği, Patnos ilçesinin en uzak köyünde çalışan öğretmene; Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır ise kendisine takdim edilen çiçeği, konferansı ilgiyle izleyen ve bu konferansın sözleşmeli aday öğretmenlerde uzun süreli bir etki oluşturduğunu dile getiren öğretmene verdi.