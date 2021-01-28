Ağrı'da 21 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı ve Adıyaman polisinin yaptığı ortak çalışmalar sonucu Ağrı'da 21 kilo 114 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde; ilimiz Şeker Kavşağı'nda durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada sonucu 3 adet çuval içerisinde 40 paket halinde toplam 21 kilo 114 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır” denildi.