Ağrı'da 23 Nisan büyük coşkuyla kutlandı

Ağrı'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kutlama programı, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından okunan şiirler ve yapılan gösterilerle devam etti. Kutlama programı Valilik öncülüğünde , İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül takdiminin ardından sona erdi.

Programın ardından, Kültür ve Kongre Merkezinde kurulan 23 Nisan konulu resim sergisini ziyaret eden protokol üyeleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kutlama programına Vali Dr. Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Yaşar Aydın, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.