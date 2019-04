Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Sabah saatlerinde Erzurum Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda devam etti. Burada Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, "Milli birlik ve beraberlik duygularıyla coşan ve güçlenen, mili iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. Yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Milletimiz için bir dönüm noktası olan bu tarih, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olarak gördüğü siz çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Her şeyin en güzeline layık olan çocuklarımızın okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleştirilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, evrensel insani değerleri tam olarak algılamış, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiklerini gördükçe sevincimiz, coşkumuz, heyecanımız daha da artmaktadır”ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Turan,” Gelişmiş toplumlar arasında yer alan, söz sahibi, çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamış, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmeye devam eden ülkemizin, geleceğinin teminatı olarak sizlere daha çok ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle; Milletimizin değerli varlıkları olan sizleri, en uygun ortamlarda en iyi şekilde yetiştirmek, ileriye dönük adımlarınızda hiçbir sıkıntı ve güçlük yaşamamanız sağlamak temel amaçlarımız arasındadır. Geleceğin yetişkinleri olarak topluma yön verecek olan sizleri; hukuka saygılı, kurallara uyan, yeniliklere açık, bakış açısı geniş, özgür düşünceye sahip insanlar olarak yetiştirmek temel gayemizdir. Bizler de devraldığımız bu mirası koruyup geliştirmenin sizlere daha güzel bir dünya, daha aydınlık bir gelecek oluşturmanın gayreti içindeyiz. Yüzünüz her zaman geleceğe, değişime, yeniliğe doğru olsun, ama attığınız her adımda, bu toprağın insanlarının bağımsızlıkları için gözlerini hiç kırpmadan ölüme gittiğini ve her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda size düşenin ülkemizi güzel ve aydınlık yarınlara taşımak için birlik, barış ve kardeşlik içinde çalışmak olduğunu unutmayın. Bu özel günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza armağan eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor, aydınlık yarınların güvencesi olan sevgili çocuklarımızın, fedakâr öğretmenlerimizin, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Turan'ın konuşmasının ardından şiirler okundu, gösteriler yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler protokol tarafından ödüllendirilmesinin ardından kutlamalar sona erdi. Törene, Vali Süleyman Elban, Tugay Komutanı Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenci velileri katıldı.