Ağrı'da 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, 2 İran uyruklu şahsın Van'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüpheliler takibe alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden bahse konu işyerinde yapılan aramada yatağın altına gizlenmiş siyah valiz içerisinde 26 paket halinde toplamda 25 kilo 704 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu P.S. ve A.N. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama iddiasıyla adli işlem başlatıldı.