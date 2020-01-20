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Ağrı'da 26 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı’da jandarma ekipleri, dere yatağına gizlenmiş 26 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Ağrı'da jandarma ekipleri, dere yatağına gizlenmiş 26 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 19 Ocak 2020 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ın Üzengili köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette 2 bin 640 karton (26 bin 400 paket ) bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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